Σύμφωνα με το γερμανικό Sky Sport ο Τόμας Τούχελ κατάφερε να πείσει τον Κάιλ Γουόκερ να «μετακομίσει» στην Μάντσεστερ Σίτι.

Η Μπάγερν Μονάχου είναι κοντά σε μια «δυνατή» μεταγραφή. Σύμφωνα με το γερμανικό Sky Sport η πρωταθλήτρια Γερμανίας βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Μάντσεστερ Σίτι για την απόκτηση του Κάιλ Γουόκερ, χωρίς όμως να υπάρχει ακόμα οριστική συμφωνία.

Βασικός παράγοντας σε αυτή την υπόθεση είναι η επιθυμία του ίδιου του Άγγλου δεξιού μπακ. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ ο τεχνικός των Βαυαρών, Τόμας Τούχελ κατάφερε να πείσει τον διεθνή αμυντικό να πει το μεγάλο «ναι» και υπάρχει αισιοδοξία από όλες τις πλευρές πως η υπόθεση θα τελειώσει άμεσα.

Οι Πολίτες αγόρασαν τον Γουόκερ από την Τότεναμ αντί 52,7 εκατομμυρίων ευρώ και μέχρι σήμερα μετράει 254 εμφανίσεις, έξι γκολ, 18 ασίστ και έχει σηκώσει πέντε πρωταθλήματα, τέσσερα League Cup, δυο Super Cup, ισάριθμα FA Cup και φυσικά το φετινό Champions League. Tη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε 39 εμφανίσεις και μια ασίστ. Το συμβόλαιο του με τη Σίτι έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2025.

❗️Excl. News #Walker: Advanced talks with FC Bayern now! Concrete negotiations ongoing. Walker keen to join Bayern on permanent deal.



Tuchel, a main driver who convinced him to join Bayern now.



➡️ No agreement between the clubs yet

➡️ All parties optimistic to finalize the… pic.twitter.com/BmQqH5NmIR