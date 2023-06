Ultras της Στρασμπούρ λένε στον Μπόελι ότι δεν είναι ευπρόσδεκτος

Τμήματα των ultras της Στρασμπούρ έδειξαν τη δυσαρέσκειά τους προς τον ιδιοκτήτη της Τσέλσι, Τοντ Μπόελι, μετά την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ομάδας.

Όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη, οι ιδιοκτήτες της Τσέλσι, με επικεφαλής τον Τοντ Μπόελι, έγιναν ο βασικός μέτοχος της Στρασμπούρ, έναντι 65 εκατομμυρίων λιρών, κάνοντας το πρώτο βήμα για το δικό του πλάνο αγοράς πολλαπλών ομάδων.

Η κοινοπραξία Μπόελι και Clearlake Capital εξέτασε και άλλους συλλόγους, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τους Γάλλους αντιπάλους της Στρασμπούρ, προτού λάβει την απόφασή της να προχωρήσει σε συμφωνία για την 15η ομάδα της Ligue 1. Η Τσέλσι στοχεύει να αντιγράψει την προσέγγιση της Μάντσεστερ Σίτι, η οποία σήμερα διαθέτει ένα παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο 13 ομάδων στο ιδιοκτησιακό της μοντέλο.

Ωστόσο, ορισμένοι οπαδοί της Στρασμπούρ ξεκαθάρισαν ότι δεν θέλουν να συμμετάσχουν στα σχέδια του Μπόελι και των συνεργατών του. Ένα αυτοσχέδιο πανό έγραφε: «Ο Μπόελι δεν είναι ευπρόσδεκτος» με τεράστια κόκκινα γράμματα και σηματοδοτούσε ένα σαφές μήνυμα ότι δεν είναι ευχαριστημένοι με τον ρόλο του ιδιοκτήτη της Τσέλσι στον σύλλογό τους.

Ο Μαρκ Κέλερ θα διατηρήσει τη θέση του ως πρόεδρος της ομάδας και ο σύλλογος θα λειτουργεί ανεξάρτητα από την Τσέλσι, ωστόσο παραμένει η ανησυχία σε τμήματα των οπαδών.

🗣️ Strasbourg Ultras send message to Boehly: "You're not welcome here" 🔴⚪#Strasbourg #Ultras #Boehly pic.twitter.com/L1GFMFm4Wb