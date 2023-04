Ανρί: «Ντροπή να αποδοκιμάζεται ο Μέσι, εύχομαι να γυρίσει στην Μπαρτσελόνα» (vid)

Ο Τιερί Ανρί τόνισε πως είναι ντροπή για τον κόσμο της Παρί Σεν Ζερμέν να αποδοκιμάζει τον Μέσι και ευχήθηκε ανοιχτά να επιστρέψει ο Αργεντινός στην Μπαρτσελόνα.

Οι οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι στο «Παρκ ντε Πρενς» αποδοκίμασαν τον Λιονέλ Μέσι, εκφράζοντας με αυτό τον τρόπο τη δυσαρέσκεια τους για τις εμφανίσεις του τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Γάλλος σταρ και πρώην συμπαίκτης του «Pulga» στην Μπαρτσελόνα, Τιερί Ανρί, στο pre-game του αγώνα με τη Λυών χαρακτήρισε ως ντροπή την «γιούχα» κατά του Αργεντινού, για τον οποίον ευχήθηκε να επιστρέψει στους Μπλαουγκράνα.

«Είναι ντροπή να ακούς τις αποδοκιμασίες. Δεν μπορείς να αποδοκιμάζεις έναν από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας με 13 γκολ και 13 ασίστ. Δεν είναι είδηση αυτό που θα πω αλλά ευχή, ο Μέσι πρέπει να επιστρέψει στη Μπαρτσελόνα για το ποδόσφαιρο και επειδή ξέρει ότι δεν πήγαν τα πράγματα τότε όπως θα έπρεπε. Τα δάκρυα του αποχαιρετισμού του αυτό που έδειξαν εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τιερί Ανρί.

Thierry Henry: “Messi must return to Barcelona for the love of football and because he didn't leave like he should have.” @PVSportFR 📹🗣️🇫🇷



pic.twitter.com/D5VkMFPpCz