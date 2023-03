Λάδι στη... φωτιά της φημολογίας περί επιστροφής του Μέσι στην Μπαρτσελόνα έβαλε δημοσιογράφος από την Αργεντινή δηλώνοντας πως ο 35χρονος επικοινώνησε με τον σύλλογο και δέχθηκε να λαμβάνει μισθό 10 εκατομμυρίων τον χρόνο.

Ολοένα και περισσότερες είναι οι εξελίξεις σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής του Λιονέλ Μέσι στην Μπαρτσελόνα! Λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Ράφα Γιούστε, που ομολόγησε πως οι Μπλαουγκράνα έχουν επικοινωνήσει με τον 35χρονο, αλλά και την υπόσχεση του Λαπόρτα να κάνει τα πάντα για να γυρίσει ο Pulga «σπίτι» του, η Βέρο Μπρουνάτι, δημοσιογράφος από την Αργεντινή έδωσε ακόμα μια αχτίδα ελπίδας στους φίλους της Μπάρτσα.

Κι αυτό διότι αποκάλυψε πως ο Λέο είχε επικοινωνία με τον υπεύθυνο του οικονομικού τμήματος του συλλόγου και συμφώνησε σε μισθό της τάξης των 10 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο, ποσό το οποίο θα μπορούσε να διαθέσει η Μπαρτσελόνα χωρίς προβλήματα. Όπως και να έχει βέβαια, το συγκεκριμένο σίριαλ δείχνει να έχει αρκετά... επεισόδια ακόμα.

🚨🚨| BREAKING: Leo Messi had a DIRECT contact today with FC Barcelona's treasurer, Ferrán Olivier! He will earn a salary of €10M/season & his return is economically feasible for the club.@verobrunati [🥇] pic.twitter.com/MQV4S0TKLL