Αποδέκτης σφυριγμάτων από μερίδα κόσμου που βρέθηκε στο «Παρκ Ντε Πρενς» έγινε ξανά ο Λιονέλ Μέσι, με τους οπαδούς της Παρί να τον σπρώχνουν ουσιαστικά προς την έξοδο.

Όλο και πιο ψυχρές γίνονται οι σχέσεις μεταξύ του Λιονέλ Μέσι και των οπαδών της Παρί Σεν Ζερμέν, με μικρή μερίδα του κόσμου που βρέθηκε στις κερκίδες του «Παρκ Ντε Πρενς» να τον αποδοκιμάζει πριν τη σέντρα με τη Λυών.

Μόλις δυο εβδομάδες μετά τα πρώτα σφυρίγματα που ακούστηκαν εις βάρος του απέναντι στη Ρεν, ο Αργεντινός έγινε και πάλι αποδέκτης αποδοκιμασιών από οπαδούς των Παριζιάνων που άρχισαν τα γιουχαρίσματα όταν το όνομά του ακούστηκε από τα μεγάφωνα.

Και με τον κόσμο της ομάδας να τον σπρώχνει προς την έξοδο, η αποστολή του κλαμπ για την ανανέωση του συμβολαίου του γίνεται όλο και πιο δύσκολη, τη στιγμή που η Μπαρτσελόνα αναμένεται σύντομα να δράσει...

Messi was whistled again by the “small team” supporters in France. 🇫🇷 pic.twitter.com/Br8GNabePb