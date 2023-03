Μερικές ενοχλήσεις στον προσαγωγό δεν επέτρεψαν στον Λιονέλ Μέσι να ολοκληρώσει το πρόγραμμα προπόνησης της Παρί Σεν Ζερμέν, με τον Αργεντινό να είναι αμφίβολος για το Κυριακάτικο ματς κόντρα στη Ρεν (19/03018:05).

Όσο οι συζητήσεις γύρω από το μέλλον του στην Παρί Σεν Ζερμέν συνεχίζονται, ο Λιονέλ Μέσι δείχνει συγκεντρωμένος στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Ωστόσο, ένα μικρό, φαινομενικά, πρόβλημα τραυματισμού που αποκόμισε ενδέχεται να τον κρατήσει, έστω και για λίγο, μακριά από αυτές. Ο Αργεντινός λοιπόν, αποχώρησε πρόωρα από την τελευταία προπόνηση των Παριζιάνων (17/03), αισθανόμενος ορισμένες ενοχλήσεις στον προσαγωγό του, οι οποίες ίσως τον κρατήσουν εκτός του επερχόμενου εντός έδρας παιχνιδιού κόντρα στη Ρεν (19/03).

Exclusive | Lionel Messi (35) was forced to withdraw from PSG training after feeling adductor discomfort, according to sources contacted by Get French Football News. https://t.co/uKtHVavMx6