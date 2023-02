Ιστορία έγραψε κόντρα στη Μαρσέιγ ο Λιονέλ Μέσι, καθώς βρήκε δίχτυα για την Παρί Σεν Ζερμέν κι έφτασε τα 700 γκολ σε επίπεδο συλλόγων!

Ακόμα ένα θρυλικό επίτευγμα προστέθηκε στη συλλογή του Λιονέλ Μέσι! Ο Αργεντινός μύθος βρήκε δίχτυα με πλασέ απέναντι στη Μαρσέιγ για να γράψει το 2-0 της Παρί Σεν Ζερμέν στο Classique, σε ένα γκολ ωστόσο ύψιστης αλλά και συμβολικής σημασίας για τον ίδιο!

Συγκεκριμένα ο 35χρονος πλέον έφτασε τα 700 γκολ σε επίπεδο συλλόγων και έσπασε ακόμα ένα αδιανόητο φράγμα, γιγαντώνοντας ακόμα περισσότερο τον ξεχωριστό του μύθο.

Τα 672 εξ αυτών σημειώθηκαν με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα κατά την πολυετή παρουσία του στην Ισπανία, ενώ τα υπόλοιπα 28 με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Leo Messi’s GOAL 🇦🇷⚽️



Kylian Mbappé with an amazing assist, what a team goal! 🇫🇷🎯



pic.twitter.com/aRs64xoxwg