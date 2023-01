Κιλιάν Μπαπέ και Αχράφ Χακίμι έβλεπαν στο κινητό τη «μάχη» της Ρεάλ με την Ατλέτικο, ενώ βρίσκονταν σε gala της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Κιλιάν Μπαπέ μαζί με τον συμπαίκτη του στην Παρί, Αχράφ Χακίμι «πιάστηκαν» να παρακολουθούν το μεγάλο ντέρμπι της Μαδρίτης, μεταξύ Ρεάλ και Ατλέτικο, ενώ βρίσκονταν σε καλλιτεχνική εκδήλωση μαζί με άλλους παίκτες των πρωταθλητών Γαλλίας. Η σαπουνόπερα με τον Γάλλο σταρ έδειχνε να τελειώνει, όταν αποφάσισε να ανανεώσει το συμβόλαιο συνεργασίας του με τους Παριζιάνους, απορρίπτοντας την προοπτική της «βασίλισσας».Με τη Ρεάλ να χρειάζεται ενίσχυση επιθετικά και τον διεθνή Γάλλο να καλοβλέπει πλέον το «Μπερναμπέου» δεν αποκλείεται να έχουμε νέα επεισόδια στο σίριαλ.

Εδώ τα χαρακτηριστικά στιγμιότυπα:

PSG players, Achraf Hakimi and Kylian Mbappe while watching the derby.



pic.twitter.com/j1QVgz85s3