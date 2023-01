Νέες φήμες από την Ισπανία συνδέουν τον Λιονέλ Μέσι με πιθανή επιστροφή στην Μπαρτσελόνα, καθώς σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Ζεράρ Ρομέρο, ο Αργεντινός σταρ απέρριψε τελικά την πρόταση ανανέωσης της Παρί Σεν Ζερμέν.

Η προφορική συμφωνία του Λιονέλ Μέσι με την Παρί Σεν Ζερμέν για ανανέωση του συμβολαίου του ως το 2025 δεν έχει ακόμα επισημοποιηθεί. Κι όσο η αβεβαιότητα παραμένει, δίνει τροφή στα σενάρια για το μέλλον του Αργεντινού παγκόσμιου πρωταθλητή, τα οποία εξακολουθούν να τον συνδέουν με μια πιθανή επιστροφή στην Μπαρτσελόνα.

Αυτή τη φορά, οι φήμες έρχονται από την Ισπανία και τον γνωστό ρεπόρτερ σε θέματα Μπάρτσα, Ζεράρ Ρομέρο, ο οποίος ανέφερε ότι ο Μέσι άλλαξε σχέδια και δεν πρόκειται να υπογράψει νέο συμβόλαιο στους Παριζιάνους, παρά την κατ' αρχήν του συμφωνία.

Στο ίδιο δημοσίευμα τονίζεται ότι «η κατάκτηση του Μουντιάλ τον έκανε να αναθεωρήσει τον τρόπο σκέψης του και να δώσει προτεραιότητα σε άλλα πράγματα σχετικά με το μέλλον του».

Το τελευταίο εκλαμβάνεται ως σκέψη του Μέσι για επιστροφή στην Μπαρτσελόνα, αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία σοβαρή ένδειξη ή εξέλιξη που να επιβεβαιώνει αυτό το σενάριο.

Ο Μέσι έχει πέντε ακόμα μήνες στο συμβόλαιό του με την Παρί κι αναμένεται να πάρει σύντομα την απόφασή του.

Messi may yet return to Barcelona.https://t.co/YYtDMLZTdp