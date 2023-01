Ο Λιονέλ Μέσι επέστρεψε... θριαμβευτής στο Παρίσι για να μπει στις προπονήσεις της Παρί Σεν Ζερμέν και αποθεώθηκε στο αεροδρόμιο.

Μπορεί ο Λιονέλ Μέσι να «πλήγωσε» τους Γάλλους οπαδούς στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, στο τέλος του οποίου σήκωσε το πολυπόθητο τρόπαιο ως αρχηγός της Αργεντινής.

Ο 35χρονος ηγέτης της Αλμπισελέστε επέστρεψε το απόγευμα της Τρίτης (3/1) στο Παρίσι για να επιστρέψει σε... συλλογικούς ρυθμούς με την Παρί Σεν Ζερμέν. Ο MVP του Μουντιάλ 2022 δέχτηκε αποθεωτική υποδοχή από θαυμαστές του που τον περίμεναν στο αεροδρόμια και μάλιστα έκαναν χρήση βεγγαλικών. Θυμίζουμε πως με βάση τα ρεπορτάζ ο Pulga θα υπογράψει άμεσα το νέο του συμβόλαιο με τους Παριζιάνους μέχρι το 2024.

Lionel Messi won world cup against France but look how PSG fans are welcoming him in Paris! 😂🐐🇦🇷

Insane scenes. pic.twitter.com/NYfXNL1xkN