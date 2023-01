Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Marca» ο Λιονέλ Μέσι, που επιστρέψει σήμερα (3/1) στο Παρίσι κι ανανεώνει άμεσα το συμβόλαιο συνεργασίας του με τους Παριζιάνους, θα παίξει ένα φιλικό με την PSG απέναντι σε μια επιλογή παικτών που παίζουν στην Αλ Νασρ και την Αλ Χιλάλ!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται ήδη στο Ριάντ έτοιμος να παρουσιαστεί ενώπιον των υποστηρικτών της νέας του ομάδας, της Αλ Νασρ. Ο Λιονέλ Μέσι θα είναι εκεί πολύ σύντομα, όχι όπως πιθανόν θα ήθελε ο προπονητής του συλλόγου, Ρούντι Γκαρσία, αλλά για να παίξει ένα φιλικό με την PSG απέναντι σε μια επιλογή παικτών που αγωνίζονται στην Αλ Νασρ και την Αλ Χιλάλ.Ο λόγος; Για να γιορτάσουν την άφιξη του Πορτογάλου σούπερ σταρ και αυτό που όλα δείχνουν ότι επίκειται (αυτή την εβδομάδα), την ανανέωση του συμβολαίου του παγκόσμιου πρωταθλητή με την Παρί Σεν Ζερμέν, για μία ακόμη σεζόν, δηλαδή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024.

Ο Αργεντινός θέλει να συνεχίσει καταφθάνει σήμερα (3/1) στο αεροδρόμιο του Παρισιού κι εντάσσεται στις προπονήσεις της ομάδας και όπως αναφέρει το ισπανικό έντυπο θα δώσει οριστική μορφή στη συμφωνία που έχει συζητήσει με τους ιθύνοντες της Παρί. Αν δεν αλλάξει κάτι αυτή την εβδομάδα, θα ανακοινωθεί η επέκταση της συνεργασίας του παγκόσμιου πρωταθλητή με την πρωταθλήτρια Γαλλίας!

Θυμίζουμε ότι η γαλλική εφημερίδα «Parisien», με αποκλειστικό της δημοσίευμα από τις 21/12 υποστηρίζει πως ο Μέσι συμφώνησε να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Παρί Σεν Ζερμέν έως το 2024, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ με την Αργεντινή με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να επιβεβαιώνει την πληροφορία.

