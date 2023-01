Προπονητής Κριστιάνο στην Αλ Νασρ: «Πρώτος μας στόχος ήταν ο Μέσι»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποτελεί το μεγάλο απόκτημα της σαουδαραβικής Αλ Νασρ, αν και όπως δήλωσε ο νέος προπονητής του, Ρούντι Γκαρσιά, ο σύλλογος κινήθηκε πρώτα για τον Λιονέλ Μέσι και μάλιστα στη διάρκεια του Μουντιάλ.

Η επισημοποίηση της μεταγραφής του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Αλ Νασρ προκάλεσε απορίες ακόμα κι αν το deal φερόταν συμφωνημένο από καιρό. Ο CR7 άφησε τη Γηραιά Ήπειρο μετά από 20 χρόνια μιας μυθικής καριέρας, για χάρη της Σαουδικής Αραβίας και του ακριβότερου συμβολαίου όλων των εποχών αξίας 200 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο, σε μια ύστατη, ίσως, προσπάθεια να περισώσει το αφήγημα του κορυφαίου όχι με αγωνιστικούς, αλλά με οικονομικούς όρους.

Ωστόσο, όπως δηλώνει ο νέος του προπονητής, η περίπτωση του προσεχώς 38χρονου σούπερ σταρ ήταν σε δεύτερη προτεραιότητα. Κι αυτό διότι ο Ρούντι Γκαρσιά, τεχνικός της Αλ Νασρ, τόνισε σε συνέντευξη Τύπου που ερωτήθηκε για την απόκτηση του Κριστιάνο ότι ο πρώτος στόχος του κλαμπ ήταν ο Λιονέλ Μέσι!

«Πρώτα ήθελα να φέρω τον Μέσι. Προσπάθησα να τον φέρω ο ίδιος απευθείας από την Ντόχα», είπε με εμφανή δόση χιούμορ και στο φινάλε ξέσπασε σε γέλια.

Al Nassr coach, Rudi Garcia, asked about Ronaldo before the official announcement: "I wanted to bring Messi from Doha."



