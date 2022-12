Παρί Σεν Ζερμέν και Μάρκο Βεράτι συνεχίζουν μαζί μέχρι το 2026, μιας και οι Παριζιάνοι ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους.

Μπορεί η Γιουβέντους να ενδιαφέρθηκε για τον Μάρκο Βεράτι, ωστόσο ο Ιταλός μέσος δεν αποχωρεί από το Παρίσι. «Στη Γαλλία είμαι πολύ χαρούμενος. Δεν εξαρτάται μόνο από εμένα, αλλά πρόθεσή μου είναι να μείνω» τόνιζε πριν λίγες ημέρες ο 30χρονος μέσος και η επιθυμία του έγινε πραγματικότητα. Ο Βεράτι υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2026 με την Παρί Σεν Ζερμέν και αποθεώθηκε από τους φίλους της ομάδας, όταν και ανανεώθηκε το deal.



Paris Saint-Germain are pleased to announce that Marco Verratti has extended his contract for a further two seasons. The Italian international is now contracted to the club from the capital until 30 June 2026.https://t.co/FgBw2bGkJF