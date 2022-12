Κελαϊφί: «Θα μιλήσουμε με τον Μέσι μετά το Μουντιάλ, όλες οι ομάδες θα κυνηγήσουν τον Ράσφορντ» (vid)

O ιδιοκτήτης της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, σε δηλώσεις του στο Sky Sports ξεκαθάρισε πως θα μιλήσει με τον Λιονέλ Μέσι για την ανανέωση της συνεργασίας τους μετά το Μουντιάλ του Κατάρ και τόνισε πως όλες οι ομάδες θα διεκδικήσουν τον Μάρκους Ράσφορντ, αν μείνει ελεύθερος.

Στο Sky Sports παραχώρησε συνέντευξη ο Νασέρ Αλ Κελαϊφί. Ο ισχυρός άνδρας της Παρί Σεν Ζερμέν μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην υπόθεση του Λιονέλ Μέσι και ξεκαθάρισε πως οι δυο πλευρές θα καθίσουν στο τραπέζει των διαπραγματεύσεων μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του Pulga με την Αργεντινή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Θυμίζουμε πως ο 35χρονος σούπερ σταρ μένει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν και υπάρχουν φήμες για μεταγραφή του στην Ίντερ Μαϊάμι του Ντέιβιντ Μπέκαμ.

PSG president Al Khelaifi on Leo Messi contract talks: “We’ve agreed together to discuss after the World Cup but both parties are very happy”, tells Sky 🚨🇦🇷 #PSG



“He is very happy at PSG, you can see that with the national team — he has played fantastically this season for us”. pic.twitter.com/ND1jZYZApA