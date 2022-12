Κελαϊφί: «Δύσκολο να πάρουμε τον Κριστιάνο με την επίθεση που έχουμε, θέλουμε τον Μπέλινγκχαμ»

Ο διοικητικός ηγέτης Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, σε συνέντευξη του στο ESPN μίλησε για τις πιθανότητες να κινηθεί η ομάδα του για τον Κριστιάνο Ρονάλντο και εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την αποχώρηση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά και παρόλο που έχει μυθική πρόταση από την Αλ Νασρ θα περιμένει μέχρι τέλους πρόταση από ευρωπαϊκή ομάδα.

Ο ιδιοκτήτης της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, σε συνέντευξη του στο ESPN μίλησε για τις πιθανότητες να κινηθεί η ομάδα του για τον CR7 τον Ιανουάριο και απέκλεισε το ενδεχόμενο λόγω της πληρότητας των πρωταθλητών Γαλλίας στην επίθεση με την τριάδα Μπαπέ, Μέσι και Νεϊμάρ. Ο ισχυρός άνδρας των Παριζιάνων εξέφρασε τον... θαυμασμό του στον Τζουντ Μπέλινγκχαμ και ανέφερε πως η ομάδα του θέλει να τον αποκτήσει.

PSG president Nasser Al Khelaifi on Cristiano Ronaldo: “Signing Ronaldo? The three players that we have [Messi, Neymar and Mbappé] it's very difficult to think about Ronaldo”, told Sky. 🔴 #PSG



“I wish him all the best. He's fantastic and he's still an amazing player”. pic.twitter.com/4K6eI59Wax