Το αποκλειστικό ρεπορτάζ των Times, σύμφωνα με το οποίο ο Λιονέλ Μέσι συμφώνησε να υπογράψει στην Ίντερ Μαϊάμι διαψεύδει το RMC, που επικαλείται το περιβάλλον του 35χρονου σταρ.

Μια μικρή... βόμβα έριξαν οι Times με αποκλειστικό ρεπορτάζ τους το οποίο ανέφερε πως ο Λιονέλ Μέσι θα κλείσει στην Ίντερ Μαϊάμι και θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του MLS.

Ήδη πάντως, οι διαψεύσεις είναι αρκετές. Σύμφωνα με το γαλλικό RMC, το περιβάλλον γύρω από τον 35χρονο σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν διαψεύδει τα περί συμφωνίας του με τον αμερικάνικο σύλλογο.

Lionel Messi's entourage denies Inter Miami links - but RMC Sport have confirmed The Times' report of discussions with the MLS side.