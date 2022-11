Ο Μέσι οδήγησε, με γκολ και ασίστ, την Αργεντινή σε μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι στο Μεξικό και πλέον είναι ο νεότερος και ο γηραιότερος παίκτης που σκοράρει και «σερβίρει» σε ένα ματς Μουντιάλ.

Καθοριστικός ήταν ο Λιονέλ Μέσι στη νίκη-σωτήρια της Αργεντινής απέναντι στο Μεξικό με 2-0. Ο 35χρονος σταρ πέτυχε το πρώτο τέρμα της αναμέτρησης με τρομερό σουτ και «σέρβιρε» στον Έντσο Φερνάντες για το δεύτερο.

Κάπως, έτσι έγινε ο νεότερος και ο γηραιότετος ποδοσφαιριστής που σκοράρει και δίνει ασίστ σε ματς Μουντιάλ αφού το 2006, σε ηλικία 18 ετών και 357 ημερών, έκανε ακριβώς το ίδιο στον αγώνα απέναντι στη Σερβία.

