Ο Αλέξις Σάντσες είναι πλέον ποδοσφαιριστής της Μαρσέιγ και οι οπαδοί της γαλλικής ομάδας του έδειξαν ότι εκεί θα βρει ξανά το πάθος που θα του δώσει κίνητρο για να βγάλει τον καλύτερό του εαυτό.

Ο Χιλιανός μεσοεπιθετικός έφτασε στην Μασσαλία το βράδυ της Τρίτης και εκατοντάδες οπαδοί της νέας του ομάδας είχαν στηθεί από νωρίς στο σημείο συγκέντρωσης προκειμένου να του δείξουν την αγάπη τους και να τον υποδεχθούν θερμά.

Ο Σάντσες αντίκρισε την τρέλα και τα καπνογόνα μόλις έκανε την εμφάνισή του με τους Μασσαλούς να ευελπιστούν πως θα καταφέρει ο άλλοτε αστέρας της Άρσεναλ να φανερώσει το καλό του πρόσωπο στον αγωνιστικό χώρο με τη φανέλα της ομάδας, αφού το πέρασμά του από την Ίντερ κρίνεται αρκετά μέτριο...

