Στην πιθανή αντίπαλο του Άρη στα playoffs του Conference League, Νις, θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κάσπερ Σμάιχελ. Αποχαιρέτησε μετά από έντεκα χρόνια τη Λέστερ και υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με το γαλλικό κλαμπ.

Την μεγάλη μεταγραφή του Κάσπερ Σμάιχελ, ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα η Νις. H αντίπαλος του Άρη στα playoffs του Conference League, αν οι Θεσσαλονικείς περάσουν τη Μακάμπι Τελ Αβίβ του Βλάνταν Ίβιτς, κατέβαλε ένα εκατομμύριο στη Λέστερ και έκανε δικό της για την επόμενη τριετία τον βασικό τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας της Δανίας.

Ο 35χρονος κίπερ πέρασε το πρωί της Τετάρτης (3/8) τα απαραίτητα ιατρικά τεστ στη Γαλλία και στη συνέχεια υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο. Οι Νικαιώτες παρουσίασαν με βίντεο τον «Βίκινγκ», ενώ οι «Αλεπούδες» με ανάρτηση τους αποχαιρέτησαν τον αρχηγό τους μετά από έντεκα χρόνια κοινής πορείας. Ο Σμάιχελ άφησε τη Λέστερ μετά από 478 συμμετοχές, μια... ιστορική Premier League, ένα Super Cup, ένα FA Cup και μια άνοδο ως πρωταθλητής της Championship. Θυμίζουμε πως ψηλά στη λίστα των Αλεπούδων είναι ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας, Οδυσσέας Βλαχοδήμος.

