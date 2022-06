Σύμφωνα με την Equipe η διοίκηση της Παρί Σεν Ζερμέν κατέληξε σε «deal» με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο για το «διαζύγιο» τους. Στα δέκα εκατομμύρια ευρώ η αποζημίωση του Αργεντινού τεχνικού.

Μετά από 15 ημέρες οι διαπραγματεύσεις της Παρί Σεν Ζερμέν με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ολοκληρώθηκαν. Πλέον υπάρχει πλαίσιο συμφωνίας για τη λύση της συνεργασίας των δυο πλευρών και το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση, ώστε να ξεκινήσει η εποχή του Κριστόφ Γκατιέ στους Παριζιάνους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Equipe» ο 50χρονος Αργεντινός τεχνικός αποχωρεί από το «Παρκ ντε Πρενς» με αποζημίωση της τάξεως των δέκα εκατομμυρίων ευρώ. O Ποτσετίνο είχε συμβόλαιο με την Παρί μέχρι τον Ιούνιο του 2023, δικαιούταν να πάρει 20 εκατομμύρια ευρώ, όμως συμφώνησε να αποχωρήσει με τα μισά χρήματα και πλέον καλείται να βρει τη νέα του ποδοσφαιρική στέγη.

