Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέθεσε νέα πρόταση στην Ίντερ για την απόκτηση του Μίλαν Σκρίνιαρ, ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ, συν τον Γιούλιαν Ντράξλερ, ως έμψυχο αντάλλαγμα, αλλά οι Μιλανέζοι την απέρριψαν.

Ο κεντρικός αμυντικός της Ίντερ, Μίλαν Σκρίνιαρ είναι ο πρώτος στόχος της Παρί Σεν Ζερμέν για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής. Οι πρωταθλητές Γαλλίας μετά την πρώτη τους πρόταση προς τους κυπελλούχους Ιταλίας, ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, επέστρεψαν με νέα βελτιωμένη προσφορά, η οποία όμως είχε την ίδια κατάληξη με την πρώτη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Gazzetta dello Sport» οι Παριζιάνοι πρότειναν στους Μιλανέζους να τους καταβάλλουν 60 εκατομμύρια ευρώ και να τους δώσουν ως έμψυχο αντάλλαγμα τον Γιούλιαν Ντράξλερ. O 27χρονος Γερμανός μεσοεπιθετικός έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2024 και την προηγούμενη σεζόν είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, έχοντας 863 αγωνιστικά λεπτά, σε 24 συμμετοχές, με δυο γκολ και ισάριθμες ασίστ.

