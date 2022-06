Τρομερές διακοπές είναι οι φετινές για τον Λιονέλ Μέσι, που μάλιστα φροντίζει ν' αποτυπώσει αρκετές από τις στιγμές του με τις κάμερες των κινητών και δείχνει πως απολαμβάνει τις ημέρες μαζί με τους κολλητούς του.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ βρίσκεται με την σύζυγό του, Αντονέλα, αλλά και τους δυο πολύ καλούς του φίλους, Σεσκ Φάμπρεγας και Λουίς Σουάρες, στην Ίμπιζα.

Οι μέρες τους έχουν ποτά, διασκέδαση, χορούς και ξεφάντωμα. Στιγμές, δηλαδή, που είναι λογικό να μην μπορούν οι ποδοσφαιριστές αυτού του επιπέδου ν' απολαύσουν κατά τη διάρκεια μιας σεζόν κι έτσι τα καλοκαίρια είναι τρομερές ευκαιρίες για τέτοιες καταστάσεις.

Σε κάποια από τις... εξόδους του Λίο, εντοπίστηκε και ο Φρανκ Ριμπερί, ο οποίος φυσικά είχε ολιγόλεπτη συνομιλία με τον αστέρα της Παρί.

Lionel Messi and Franck Ribéry. pic.twitter.com/pouwziaH6E

Lionel Messi, Luis Suarez and Cesc Fabregas with their wives. pic.twitter.com/78isTqhbwb