Το πρώτο της μεταγραφικό απόκτημα για τη φετινή σεζόν σφράγισε η Παρί Σεν Ζερμέν, κάνοντας δικό της τον Βιτίνια από την Πόρτο έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Η εποχή Λουίς Κάμπος στη θέση του αθλητικού διευθυντή ξεκινά και τυπικά στην Παρί Σεν Ζερμέν, με την πρώτη μεταγραφή να είναι ο Βιτίνια. Ο 22χρονος μέσος της Πόρτο θα φορέσει τη φανέλα των Παριζιάνων, καθώς οι δύο ομάδες τα βρήκαν για τη μεταγραφή του αντί 40 εκατομμυρίων ευρώ και ο παίκτης είπε το «ναι» για να μετακομίσει στην πόλη του φωτός.

Ο διεθνής χαφ των Δράκων, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις της μεσαίας γραμμής, αποτελούσε την πρώτη προτεραιότητα του Κάμπος για την ενίσχυση της Παρί και υπολογίζεται ως μεγάλο κεφάλαιο για το παρόν και το μέλλον της ομάδας.

Τη φετινή σεζόν μέτρησε τέσσερα γκολ και πέντε ασίστ σε σύνολο 47 αναμετρήσεων σε όλες τις διοργανώσεις και μέσα στο 2022 πραγματοποίησε και το ντεμπούτο του στην εθνική Πορτογαλίας.

