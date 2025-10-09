Μητέρα Μπαπέ: «Μερικές φορές απλώς οδηγάει ένα Peugeot 206 για να δει πώς είναι»

Η μητέρα του Κιλιάν Μπαπέ, Φαϊζά Λαμαρί, μίλησε δημόσια για τις δύσκολες στιγμές που περνάει ο γιος της κουβαλώντας στους ώμους του το βάρος της δημοσιότητας, αλλά και της μοναξιάς.

Η φήμη ενίοτε είναι δίκοπο μαχαίρι και έχει το τίμημά της. Ένας από τους παγκόσμιους ποδοσφαιρικούς αστέρες είναι αναμφίβολα ο Κιλιάν Μπαπέ και σε μία από τις σπάνιες εμφανίσεις της, η μητέρα του έβγαλε στο «φως» της δημοσιότητας μερικές πτυχές της καθημερινής ζωής του γιου της, η οποία δεν είναι και τόσο εύκολη όπως πολλοί νομίζουν.

«Είχα μια συζήτηση μαζί του πέρυσι, όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν και πολύ καλά. Τον ρώτησα αν είχε κοπέλα και μου απάντησε: ''Βλέπεις καμία γυναίκα μέσα σε όλο αυτό το χάος''; Κάποιες φορές απλώς οδηγούσε γύρω από την περιφερειακή με ένα Peugeot 206 μόνο και μόνο για να δει πώς είναι! Δεν μπορεί πια ούτε να περπατήσει στον δρόμο και αυτό με στενοχωρεί», αποκάλυψε η μητέρα του Γάλλου σούπερ σταρ.

🚨 Kylian Mbappé's mother Fayza: “Sometimes I used to drive around the ring road in a Peugeot 206, just to see what normal life felt like. Kylian can’t even walk down the street anymore. It saddens me.” pic.twitter.com/kZ4khSRypT — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 8, 2025

Η Λαμαρί δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο σκάνδαλο που είχε ξεσπάσει μετά από δημοσίευμα στον σουηδικό Τύπο, το οποίο έμπλεκε τον Μπαπέ σε υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης, κάτι το οποίο οι Αρχές ποτέ δεν επιβεβαίωσαν επίσημα.

«Εμπιστευόμουν τον Κιλιάν, αλλά τον ρώτησα ευθέως αν το είχε κάνει αυτός... ''Τελείωσες με τις παραληρηματικές σου σκέψεις;'', μου απάντησε. Ήταν το μόνο ταξίδι που δεν είχαμε οργανώσει εμείς, και το πληρώσαμε ακριβά», εξήγησε η μητέρα του ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης.