Βαϊνάλντουμ: Ψηφίστηκε ως «η αποτυχία της χρονιάς στη Ligue 1»

Ο Τζίνι Βαϊνάλντουμ ανακηρύχθηκε ως η χειρότερη μεταγραφή της χρονιάς στο γαλλικό πρωτάθλημα μετά την πρώτη αποτυχημένη σεζόν του με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι φίλοι της Λίβερπουλ θεωρούν ότι το κενό του Βαϊνάλντουμ δεν αναπληρώθηκε ποτέ. Εκείνοι της Παρί Σεν Ζερμέν δέχθηκαν με ενθουσιασμό την είδηση της μεταγραφής του.

Τελικώς μετά την ολοκλήρωση της πρώτης του χρονιά στην γαλλική πρωτεύουσα, ο Ολλανδός ανακηρύχθηκε ως η «απάτη» της χρονιάς στη Ligue 1.

Ο Ολλανδός διεθνής μετακόμισε στο Παρίσι ως free agent από τη Λίβερπουλ αφού έληξε το συμβόλαιό του και τα δύο μέρη δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν νέους όρους.

Ο Τζορτζίνιο Βαϊνάλντουμ άνοιξε τον λογαριασμό του για την Παρί Σεν Ζερμέν στην ισοπαλία με 2-2 κόντρα στη Λειψία για το Champions League τον Νοέμβριο, αλλά η γενική αίσθηση είναι ότι δεν εκπλήρωσε τις προσδοκίες.

Ξεκίνησε βασικός σε 22 από τα 38 παιχνίδια της Ligue 1 και δεν έπαιξε ολόκληρα 90 λεπτά σε περισσότερους από δύο μήνες στο τέλος της σεζόν, με αποτέλεσμα την μη κλήση του στην εθνική ομάδα της χώρας από τον Λουίς Φαν Χάαλ.

Το Get French Football News τον αποκάλεσε στα βραβεία του ως «αποτυχία της σεζόν». Και αυτός ο τίτλος ήρθε ως αποτέλεσμα 100.000 ψήφων του κόσμου αλλά και ειδικών του GFFN.

Gini Wijnaldum has been named 'Ligue 1 Flop of the Year' 😬 pic.twitter.com/5K5ioFrYjn