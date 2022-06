Μετά από πέντε χρόνια στην Αγγλία και την Άρσεναλ, ο Αλεξάντρ Λακαζέτ επιστρέφει στην πατρίδα του και τη Λυών, έχοντας δώσει ήδη τα «χέρια» με τον γαλλικό σύλλογο στον οποίο ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά.

Πίσω στα πάτρια εδάφη αποφάσισε να επιστρέψει ο Αλεξάντρ Λακαζέτ. Μετά από μια πενταετία στο Νησί, ο 31χρονος στράικερ αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν απ την Άρσεναλ και όπως αναφέρει η «Equipe», έχει ήδη συμφωνήσει με τη Λυών για την επιστροφή του στο κλαμπ του οποίου υπήρξε μέλος για 14 ολόκληρα χρόνια.

Το συμβόλαιο του Γάλλου επιθετικού έληγε το φετινό καλοκαίρι και το τελευταίο διάστημα έμοιαζε σχεδόν βέβαιο ότι ο παίκτης θα επιλέξει τους Λιονέ. Το γεγονός ότι η Λυών απέτυχε να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο «φρέναρε» προς στιγμήν την επιθυμία του και τις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών, ωστόσο, στο φινάλε ο Λακαζέτ πείστηκε να επιστρέψει στην ομάδα από την οποία πήρε μεταγραφή στους Κανονιέρηδες το καλοκαίρι του 2017 (αντί 53 εκατομμυρίων ευρώ) και μάλιστα με τον μισό μισθό σε σχέση με το συμβόλαιό του στην Άρσεναλ (5 εκατ. ευρώ έναντι 10).

Ο «Λάκα», λοιπόν, αποχαιρετά τους Λονδρέζους έπειτα από μια γεμάτη θητεία με 275 συμμετοχές και απολογισμό 129 γκολ και 43 ασίστ, μαζί με ένα Κύπελλο Αγγλίας και ένα Community Shield.

OL are now closing on Alexandre Lacazette, free transfer set to be completed as per @lequipe. Arsenal have been informed by Lacazette about OL proposal this week. 🔴🇫🇷 #OL



“We’ll do our best to sign him”, Aulas said in February ⤵️🤝 https://t.co/RzRcIcdrU1