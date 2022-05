Ο Κιλιάν Μπαπέ έχει ζητήσει χρόνο από τους ανθρώπους της Ρεάλ Μαδρίτης και της Παρί Σεν Ζερμέν, προκειμένου να πάρει μια απόφαση για το μέλλον του.

Οι Παριζιάνοι έκαναν ό,τι περνάει από το χέρι τους προκειμένου να διατηρήσουν τον 23χρονο αστέρα τους στο «Παρκ Ντε Πρενς». Ωστόσο, οι προσπάθειες τους δεν έπεισαν τον Κιλιάν Μπαπέ να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο, μιας και όσα αναφέρουν στην Ισπανία, ο νεαρός επιθετικός έχει πει το «ναι» στην Ρεάλ Μαδρίτης και πλέον είναι θέμα χρόνου η μετακίνησή του στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Βέβαια η υπόθεση όπως φαίνεται δεν έχει οριστικοποιηθεί. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Μπαπέ έχει ζητήσει χρόνο από τους ανθρώπους τόσο της Ρεάλ Μαδρίτης όσο και της Παρί Σεν Ζερμέν. Δεν αποκλείεται όμως να ανακοινώσει την απόφαση του στο τέλος της εβδομάδας, με την ολοκλήρωση της σεζόν στη Ligue 1.

Kylian Mbappé wants some time to announce his final decision, matter of days. ⭐️🇫🇷 #Mbappé



More. From Mbappé’s camp and family they deny Joan Laporta’s statement about “€50m net salary per season”.



Mbappé’s camp says they have never opened any negotiation with Barça/Laporta. pic.twitter.com/25hqiUTkio