Μπαπέ: «Θα μάθετε την απόφαση για το μέλλον μου πριν τα ματς της Γαλλίας τον Ιούνιο»

Ο Κιλιάν Μπαπέ ανακοίνωσε πως θα ενημερώσει για το μέλλον της καριέρας του μου πριν τα ματς της εθνικής Γαλλίας τον Ιούνιο.

Το βράδυ της Κυριακής (15/05) ο Κιλιάν Μπαπέ παρέλαβε το βραβείο για τον καλύτερο παίκτη της σεζόν στην Ligue 1 και μάλιστα για τρίτη σερί χρονιά. Οπως είναι λογικό, οι δημοσιογράφοι που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση δεν θα μπορούσαν να μην τον ρωτήσουν για το μέλλον της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Ο Μπαπέ μπορεί να μην έδωσε ξεκάθαρη απάντηση, ωστόσο έθεσε για πρώτη φορά χρονοδιάγραμμα, ξεκαθαρίζοντας πως πριν αρχίσουν οι υποχρεώσεις της εθνικής Γαλλίας στο Nations League στις αρχές Ιουνίου, θα έχει ανακοινώσει την απόφασή του.

«Δεν μπορώ να μιλήσω για το μέλλον μου αλλά θα ξέρετε σύντομα. Σχεδόν έχω αποφασίσει. Αυτή δεν είναι η κατάλληλη στιγμή αλλά ναι, ναι, σχεδόν έχω πάρει την απόφασή μου. Θα ανακοινώσω επίσημα την απόφαση για το μέλλον μου πριν ενταχθώ στην αποστολή της εθνικής Γαλλίας για τα ματς του Ιουνίου», ήταν τα λόγια του νεαρού Γάλλου αστέρα.

Kylian Mbappé again: “I will officially announce my decision on the future before I join the France national team in June”. It’s matter of days then it will be official. 🚨🇫🇷 #Mbappé