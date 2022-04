Οι οπαδοί της Σεντ Ετιέν ετοίμασαν κανονικό... pyroshow με πυροτεχνήματα και καπνογόνα κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Μονακό, γεγονός που οδήγησε στην προσωρινή διακοπή της αναμέτρησης.

Σε προσωρινή διακοπή οδηγήθηκε η αναμέτρηση της Σεντ Ετιέν με τη Μονακό. Τη στιγμή που το ρολόι έδειχνε το 67΄και με τους Μονεγάσκους μπροστά στο σκορ με 3-1, οπαδοί των γηπεδούχων άρχισαν να εκτοξεύουν καπνογόνα μαζί με πυροτεχνήματα που κατέκλυσαν το γήπεδο. Αμέσως ο ρέφερι έδωσε εντολή στους ποδοσφαιριστές να κατευθυνθούν στα αποδυτήρια, με τον αγώνα να διακόπτεται αλλά να συνεχίζεται κανονικά περίπου μια ώρα αργότερα.

Saint-Etienne fans are now moving mad with the flairs and fire works, so the game has been stopped pic.twitter.com/ZnCCJiHslf