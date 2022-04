Νεϊμάρ, Κιλιάν Μπαπέ και Λιονέλ Μέσι έχουν αρχίσει να βρίσκονται πλέον με κλειστά μάτια στον αγωνιστικό χώρο, προσφέροντας γκολ και θέαμα στα παιχνίδια της Παρί Σεν Ζερμέν.

Νεϊμάρ, Κιλιάν Μπαπέ και Λιονέλ Μέσι. Τρεις μεγάλοι αστέρες του ποδοσφαίρου ενωμένοι σε μία ομάδα. Και ποιος δεν θα ονειρευόταν να έχει αυτή τη μαγική τριάδα στο ρόστερ της αγαπημένης του ομάδας; Η Παρί Σεν Ζερμέν θεωρητικά θα πρέπει να αισθάνεται ευλογημένη που μπορεί και τους απολαμβάνει στο γήπεδο με τα χρώματά της. Παρά τη μεγάλη αποτυχία στην Ευρώπη, οι Παριζιάνοι οδεύουν στην κατάκτηση του φετινού τίτλου στην Γαλλία. Σε περίπτωση κατάκτησης, αυτός θα είναι και ο πρώτος τίτλος του Λιονέλ Μέσι στη Γαλλία με τη νέα του ομάδα.

Στο πρόσφατο παιχνίδι με την Κλερμόν, η Παρί έχοντας για πρωταγωνιστές τη μαγική τριάδα «ΜΝΜ», την διέλυσε με 6-1, μετά το 5-1 επί της Λοριάν στο «Παρκ Ντε Πρενς» την περασμένη εβδομάδα. Κιλιάν Μπαπέ και Νεϊμάρ πέτυχαν από τρία γκολ, ενώ ο Λιονέλ Μέσι τελείωσε το ματς με τρεις ασίστ. Πλέον ο Αργεντινός έφτασε τις 13 στο σύνολο τη φετινή σεζόν και χρειάζεται ακόμη πέντε για να ισοφαρίσει το ρεκόρ στη Ligue 1 τις περισσότερες ασίστ σε μία μόνο σεζόν. Το εντυπωσιακότερο όλων είναι ότι η Παρί έγινε η πρώτη ομάδα που βλέπει για δεύτερη φορά, δύο παίκτες της να πετυχαίνουν χατ-τρικ στο ίδιο παιχνίδι στη Ligue. Τελευταία φορά που συνέβη αυτό τον Ιανουαρίου του 2019, με αντίπαλο την Γκινγκάμπ τον Ιανουάριο του 2019, με πρωταγωνιστές τους Μπαπέ και Καβάνι).

2 - Paris are the 1st team with two players scoring a hat-trick in the same game in Ligue 1 (Mbappé & Neymar) since... PSG themselves against Guingamp in January 2019 (Mbappé & Cavani). Prolific. #CF63PSG pic.twitter.com/cnxrSVlxpH

Από την πλευρά του ο Νεϊμάρ επέστρεψε στις κορυφαίες εμφανίσεις κι απαντάει με τον καλύτερο τρόπο στις κριτικές που δέχεται το τελευταίο διάστημα από τους φίλους της Παρί και τον γαλλικό Τύπο. «Ήμουν μεθυσμένος. Γι αυτό δούλεψε… όπως λένε εκεί πέρα», είχε γράψει χιουμοριστικά ο Βραζιλιάνος αστέρας την περασμένη εβδομάδα μετά τη νίκη επί της Λοριάν, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στην κριτική του δημοσιογράφου αλλά και του κόσμου.

Εως τώρα πάντως ο Νεϊμάρ μετράει δέκα τέρματα σε 23 εμφανίσεις, έχοντας μάλιστα και πέντε ασίστ, όντας ο δεύτερος παίκτης της ομάδας του με τα περισσότερα γκολ πίσω από τον Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος έχει 20. Κόντρα στην Κλερμόν ο Νεϊμάρ, είχε 96 επαφές με την μπάλα, πέντε σουτ εκ των οποίων τα τέσσερα βρήκαν στόχο, μία ασίστ, τέσσερις πάσες κλειδιά, 65/74 εύστοχες πάσες και φυσικά τρία τέρματα.

Από την εξίσωση δεν θα μπορούσε να απουσιάζει ο Κιλιάν Μπαπέ ο οποίος συνεχίζει να σκοράρει ακατάπαυστα. Ο 23χρονος Γάλλος επιθετικός το βράδυ του Σαββάτου (09/04) πέτυχε κι αυτός χατ-τρικ και με αυτόν τον τρόπο έφτασε τα 20 τέρματα σε 28 εμφανίσεις την τρέχουσα σεζόν!

Ο Μπαπέ μαζί με τον Μέσι έχουν ανταλλάξει επτά ασίστ στη Ligue 1 αυτή τη σεζόν, τουλάχιστον τρεις περισσότερες από οποιοδήποτε άλλο δίδυμο.

Οι Παριζιάνοι κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους προκειμένου να διατηρήσουν τον Μπαπέ στο «Παρκ Ντε Πρενς». Προκειμένου να τον πείσουν να ανανεώσουν τη συνεργασία τους, η διοίκηση της Παρί του προσφέρει αστρονομικό συμβόλαιο με μισθό 40 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως και μπόνους υπογραφής... 150 εκατομμυρίων! Ο ίδιος βέβαια φαίνεται να μην έχει κατασταλάξει ακόμα. Πάντως μετά το τέλος του αγώνα με την Κλερμόν τόνισε ότι έχει αρχίσει και απολαμβάνει το ποδόσφαιρο στην Παρί, έχοντας για συμπαίκτες τους Μέσι και Νεϊμάρ.

7 - Lionel Messi and Kylian Mbappé have combined for seven assists in Ligue 1 this season, at least three more than any other duo. Alchemy. #CF63PSG pic.twitter.com/h653x3zNSC