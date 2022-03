Η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία ήταν η πρώτη στον κόσμο του ποδοσφαίρου που άνοιξε επιχείρηση σε αυτόν τον τομέα, πληρώνει μέρος του μισθού του Λιονέλ Μέσι με κρυπτονομίσματα.

Το 2018 η Παρί Σεν Ζερμέν υπέγραψε συμφωνία με το socio.com για τη δημιουργία του πρώτου ψηφιακού νομίσματος της και με αυτόν τον τρόπο έγινε η πρώτη ποδοσφαιρική ομάδα που μπήκε στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων. Αυτή η εταιρεία ήταν υπεύθυνη για τη δημιουργία των PSG Fan Tokens, ενός τύπου κρυπτονομίσματος που επιτρέπει στους οπαδούς να έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πλεονεκτημάτων που συνδέονται με τον σύλλογο και τις δραστηριότητές του. Οπως επίσης, οι οπαδοί της Παρί μπορούν να συμμετέχουν στις αποφάσεις του συλλόγου μέσω ψηφοφορίας, πρόσβασης σε προσφορές ή πρόσβασης σε εισιτήρια VIP.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ένα μήνα μετά την υπογραφή του Μέσι, οι Παριζιάνοι υπέγραψαν μια σημαντική συμφωνία χορηγίας με το crypto.com, μια πλατφόρμα που επιτρέπει την ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων και που ήδη λειτουργεί με συλλόγους της Serie A και της Formula 1.

