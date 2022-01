«Ο Ζιντάν θα είναι ο επόμενος προπονητής της Παρί»

Η Παρί Σεν Ζερμέν, σύμφωνα με τους Γάλλους, φαίνεται πως τα έχει βρει σε όλα με τον Ζινεντίν Ζιντάν, για τη νέα χρονιά μιας και ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο θα δει την πόρτα της εξόδου.

Η φημολογία για το μέλλον του Μαουρίσιο Ποτσετίνο έχει αρχίσει και φουντώνει το τελευταίο διάστημα. Νέο δημοσίευμα, αυτή τη φορά από τον δημοσιογράφο της RMC, Ντάνιελ Ριόλο (ένας από τους πρώτους που προέβλεψαν στη Γαλλία την άφιξη του Μέσι στην Παρί) αναφέρει ότι όταν ο Αργεντινός τεχνικός δει τελικά την πόρτα της εξόδου, τότε οι άνθρωποι της Παρί, θα φέρουν νέο... αέρα στον πάγκο της ομάδας τους τη νέα σεζόν.

Οπως τονίζει το εν λόγω δημοσίευμα, οι Παριζιάνοι φέρεται να έχουν συμφωνήσει με τον Ζινεντίν Ζιντάν ενόψει της νέας σεζόν! Ο Γάλλος προπονητής, ο οποίος σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα έχει απορρίψει αρκετές προτάσεις όλο αυτό το διάστημα που παραμένει εκτός δράσης, αισθάνεται έτοιμος για να επιστρέψει στους πάγκους, αλλά στο τέλος και όχι στα μέσα της χρονιάς.

Ο 49χρονος Γάλλος τεχνικός, αποχώρησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης το περασμένο καλοκαίρι, μετά τη δεύτερη και λιγότερο επιτυχημένη θητεία του στη «Βασίλισσα» και δεν έχει δουλέψει σε καμία άλλη ομάδα, αλλά έχει δελεαστεί από τη θέση του προπονητή στην Παρί Σεν Ζερμέν στην πατρίδα του, όπου θα έχει την ευκαιρία να προπονήσει τον Μέσι και τα υπόλοιπα αστέρια του συλλόγου.

Οπως τονίζει ο Ντάνιελ Ριόλο, ακόμα και σε περίπτωση που ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο οδηγήσει την Παρί στην πολυπόθητη κατάκτηση του φετινού Champions League, δύσκολα θα συνεχίσει να βρίσκεται στα ηνία του συλλόγου και τη νέα σεζόν...

🚨@DanielRiolo announces during @AfterRMC that in June 2022 - at the latest - Zidane will be PSG coach. He adds that it is not excluded that he will manage Mbappé at PSG ! 🗣🇫🇷