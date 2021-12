Ο Μέσι και τα... Μεσάκια παίζουν «μονό» στο σαλόνι του σπιτιού τους (vid)

Ξυπόλητοι στο χαλί, αναμμένο τζάκι, πιτζάμες και μπάλα στο σαλόνι από τον Λιονέλ Μέσι και τους τρεις γιους του.

Την Τρίτη (7/12) σκόραρε έγραψε ιστορία προσπερνώντας τον Πελέ σε γκολ καριέρας. Το βράδυ της Τετάρτης, λοιπόν, ήταν αφιερωμένο στην οικογένεια. Ο Λιονέλ Μέσι περνάει χρόνο με τους τρεις γιους του και την Αντονέλα και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει το ποδόσφαιρο από την καθημερινότητα.

Σε βίντεο που ανήρτησε η σύζυγός του καθώς τους χάζευε να παίζουν μαζί, ο Λέο έστησε «μονό» μαζί με τα τρία παιδιά του, Τιάγκο, Τσίρο και Ματέο, στο σαλόνι του σπιτιού τους στο Παρίσι. Με το τζάκι αναμμένο, φορώντας τις πιτζάμες τους και παίζοντας ξυπόλητοι στο χαλί, ο αγώνας περιλάμβανε τα πάντα: από... σκλητά τάκλιν του Τσίρο στον μικρούλη Ματέο, μέχρι τις μάταιες προσπάθειες των Μέσι junior να πάρουν τη μπάλα από τον μπαμπά τους. Το πρόβλημα λύθηκε όταν εκείνος κάθισε τέρμα.

Lionel Messi spent his evening playing football with his boys in his living room



(via antonelaroccuzzo/IG) pic.twitter.com/qbCq0Ej1b9