Το ιστορικό στατιστικό του Μέσι με τα γκολ έξω από την περιοχή (vid)

Ο Μέσι σκόραρε δύο απίστευτα γκολ κόντρα στην Κλαμπ Μπριζ, ισοφάρισε το ρεκόρ του Πελέ και παράλληλα διεύρυνε ένα φοβερό στατιστικό.

Η Παρί πήρε το εισιτήριο για τους «16» του Champions League, αφού ξεπέρασε και το εμπόδιο της Κλαμπ Μπριζ με 4-1 στο «Παρκ ντε Πρενς» για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Κιλιάν Μπαπέ και Λιονέλ Μέσι ήταν σε μεγάλη βραδιά, με τον Αργεντινό αστέρα να βρίσκει δίχτυα δύο φορές και να φτάνει τα 757 γκολ στην καριέρα, ισοφαρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την επίδοση του Πελέ!

Εκτός από αυτό ο 34χρονος αστέρας της Παρί κατάφερε να διευρύνει ένα φοβερό στατιστικό που αφορά τα γκολ εκτός περιοχής.

Ο pulga έχει καταφέρει να σκοράρει τουλάχιστον 16 τέρματα εκτός περιοχής μέσα στο 2021, δηλαδή το 38% των γκολ του έχουν προέλθει με αυτόν τον τρόπο. Κανένας άλλος ποδοσφαιριστής δεν έχει σκοράρει περισσότερα γκολ εκτός περιοχής από τον Λιονέλ Μέσι τις τελευταίες 12 σεζόν του Champions League.

No other player has scored more goals from outside the box than Lionel Messi in the past 12 UCL seasons 😨 pic.twitter.com/bvBctIblOQ