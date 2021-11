Μπαπέ: Ο Ζιντάν είχε βγάλει την περίφημη φωτογραφία με τον Κριστιάνο

Στο κόμικ του Μπαπέ με τίτλο «Με λένε Κιλιάν», αποκαλύπτεται πως η περίφημη φωτογραφία του Γάλλου με τον Κριστιάνο στη Μαδρίτη, είχε βγει από τα χέρια του Ζιντάν. Τι λέει ο σταρ της Παρί για την επίσκεψη στη Ρεάλ...

Η ζωή του νυν σούπερ σταρ των Παριζιάνων και κατακτητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018 με την εθνική ομάδα της Γαλλίας αποτυπώθηκε στο χαρτί, σε καρτούν, με τον Μπαπέ ν' αποκαλύπτει πράγματα για τις ημέρες που είχε μαγευτεί από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η περίφημη φωτογραφία που έχει ως πιτσιρικάκι, στο πλευρό του Κριστιάνο Ρονάλντο, είχε βγει από τα χέρια του Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος τον βοήθησε και τον ξενάγησε τότε στο προπονητικό κέντρο των «μερένγκες».

Μάλιστα, ο μικρός Κιλιάν, είχε αναφέρει στον πατέρα του πως η επίσκεψη στη Μαδρίτη για να δει όλα όσα του πρόσφερε η «βασίλισσα», ήταν η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής του.

🚨| Kylian Mbappé has released a comic book about his life named "Je m'appelle Kylian", and in a chapter, he wears a Real Madrid shirt, meets Zidane and Cristiano Ronaldo in Madrid, and tells his father that the day he visited the Bernabeu was the best day of his life. via @marca pic.twitter.com/AuXlDjDj2Y November 27, 2021

🗣 Kylian Mbappè: “The day I visited Valdebebas was the best day of my life.” 🤍🤍 pic.twitter.com/RVeDliaSxE — Los Blancos Live (@LosBlancos_Live) November 27, 2021