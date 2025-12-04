Ποινή με αναστολή στην ΑΕΚ για παρουσία οπαδών σε ένα εκτός έδρας από την UEFA

Η UEFA επέβαλε πρόστιμο στην ΑΕΚ και ποινή για παρουσία οπαδών της σε εκτός έδρας ματς με διετή αναστολή.

Ακόμα μια ποινή στην ΑΕΚ επέβαλε η UEFA έπειτα από το ματς με τη Φιορεντίνα στην Ιταλία, με τους κιτρινόμαυρους να τιμωρούνται για ρίψη αντικειμένων.

Συγκεκριμένα η UEFA επέβαλε πρόστιμο 30.000 ευρώ, αλλά κι έναν εκτός έδρας αγώνα στον οποίο οι οπαδοί της Ένωσης δεν θα μπορούν να πάρουν εισιτήρια. Η ποινή για την παρουσία οπαδών σε ένα εκτός έδρας ματς έχει διετή αναστολή, κάτι που σημαίνει πως θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση που λάβει χώρα ανάλογο παράπτωμα μέσα στην επόμενη διετία.

Σε κάθε περίπτωση θα χρειαστεί να υπάρξει μεγάλη προσοχή σε αυτό το θέμα, όπως και στα εντός έδρας παιχνίδια, καθώς αν συμβεί κάτι τέτοιο η επόμενη ποινή από την UEFA θα είναι αυστηρότερη, όπως συνηθίζεται.