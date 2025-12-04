Μουζακίτης ή Γιαμάλ; Η απάντηση του «Golden Boy» του Ολυμπιακού
Ο Χρήστος Μουζακίτης είναι το πρόσωπο των τελευταίων ημερών καθώς βραβεύθηκε με το βραβείο «Golden Boy Web» και έγινε ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που το κατέκτησε, βάζοντας από κάτω πολλά ταλέντα της Ευρώπης.
Μετά το τέλος της εκδήλωσης, ο 18χρονος χαφ κλήθηκε να απαντήσει σε κάποια διλήμματα στα επίσημα social media του transfermarkt και ο διεθνής ποδοσφαιριστής επέλεγε ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιριστές για το ποιος είναι καλύτερος.
Αρχικά ανάμεσα σε Πέδρι και Γκάβι, είπε Πέδρι. Ανάμεσα σε Πέδρι και Μπέλινγκχαμ, είπε Μπέλινγκχαμ. Ανάμεσα σε Μπέλινγκχαμ και Γιαμάλ, απάντησε Γιαμάλ και στο τέλος με Γιαμάλ και Μουζακίτη, επέλεξε ξανά τον Γιαμάλ και τον ξεχώρισε.
