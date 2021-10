Σεντ Ετιέν: Τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική για τα επεισόδια με την Ανζέ (vid)

Η Πειθαρχική Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Γαλλίας (LFP) αποφάσισε να τιμωρήσει την Σεντ Ετιέν με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών, για τα επεισόδια στον αγώνα με την Ανζέ.

Στον αγώνα της Σεντ Ετιέν με την Ανζέ, άργησε να γίνει η σέντρα κι αυτό γιατί η ρίψη δεκάδων καπνογόνων έστειλαν τους παίκτες των δύο ομάδων πίσω στα αποδυτήρια, με το χορτάρι μάλιστα να καίγεται και σε μερικά σημεία του αγωνιστικού χώρου του «Γκοφρουά Γκισάρ».

Τελικά, το ματς άρχισε στις 23.00, μιας ώρα μετά την προγραμματισμένη έναρξη, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται βαθμούς, μετά το 2-2.

Η Πειθαρχική Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Γαλλίας (LFP) στη σημερινή της (26/10) συνεδρίαση αποφάσισε να τιμωρήσει την Σεντ Ετιέν, με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών, για τα επεισόδια στον αγώνα με την Ανζέ.

Ωστόσο, το μέτρο είναι προσωρινό εν αναμονή της απόφασης της Γαλλικής Λίγκας που θα παρθεί στις 17 Νοεμβρίου. Ετσι με τα τωρινά δεδομένα η Σεντ Ετιέν θα αναγκαστεί να αγωνιστεί χωρίς τους φιλάθλους της στον εντός έδρας αγώνα με την Κλερμόν (07/11).

Tonight’s Saint Étienne-Angers kick-off has been delayed, with multiple flares being thrown onto the pitch. The players have returned to the changing rooms. (📽@EDWARDJAY73) pic.twitter.com/eAebACwhie