Σεντ Ετιέν - Ανζέ: Φωτοβολίδες, καπνογόνα και διακοπή! (vid)

Ακόμα ένα επεισοδιακό ματς στη Γαλλία, αφού δεκάδες καπνογόνα εκτοξεύθηκαν στον αγωνιστικό χώρο του Geoffroy-Guichard και προκάλεσαν την προσωρινή διακοπή του Σεντ Ετιέν - Ανζέ. Eναρξη έπειτα από μια ώρα

Τα άσχημα σκηνικά δεν έχουν τέλος στη Γαλλία... Επεισόδια και προσωρινή διακοπή στο ματς της Σεντ Ετιέν με την Ανζέ, αφού την ώρα που οι ομάδες ήταν στο γήπεδο εκτοξεύθηκαν δεκάδες καπνογόνα, φωτοβολίδες στον αγωνιστικό χώρο. Τα δίχτυα... κάηκαν, όπως και σημεία του χλοοτάπητα, οι παίκτες μπήκαν άμεσα στα αποδυτήρια για να γλιτώσουν και ο διαιτητής έπειτα από μισή ώρα περίπου δεν έχει αποφασίσει αν θα συνεχιστεί το ματς. Τα πνεύματα έχουν ηρεμήσει, με την αστυνομία να έχει ενισχύσει τις δυνάμεις της και τους αξιωματούχους της Ομοσπονδίας να είναι σε επαφή με τους ανθρώπους των δυο ομάδων.

Ζέσταμα έπειτα από... 45 λεπτά, σέντρα στις 23.00

Οι παίκτες των δυο ομάδων μπήκαν στο γήπεδο για ζέσταμα έπειτα από 45 λεπτά, με τον διαιτητή να τονίζει πως νέα επεισόδια θα φέρουν την οριστική διακοπή της αναμέτρησης. Τελικώς το ματς άρχισε στις 23.00, μιας ώρα μετά την προγραμματισμένη έναρξη.

Tonight’s Saint Étienne-Angers kick-off has been delayed, with multiple flares being thrown onto the pitch. The players have returned to the changing rooms. (@EDWARDJAY73) pic.twitter.com/eAebACwhie