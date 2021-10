Ποτσετίνο: «Μου είπαν να πάρουμε τον Μέσι ελεύθερο και νόμιζα ότι ήταν πλάκα»

Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο αδυνατούσε να πιστέψει στ' αυτιά του όταν ο Λεονάρντο του ανέφερε ότι η Παρί μπορούσε να πάρει τον Μέσι ως ελεύθερο από τη Μπαρτσελόνα το φετινό καλοκαίρι.

Όπως πολύ επιτυχημένα έχει αναφέρει ο Ζοσέ Μουρίνιο, ο μοναδικός προπονητής στην Ευρώπη που πιθανότατα είναι απόλυτα ικανοποιημένος με το ρόστερ που έχει στα χέρια του, είναι ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο.

Ο άλλοτε τεχνικός της Τότεναμ βρήκε στο Παρίσι ένα πρότζεκτ που του επιτρέπει να ονειρεύεται τίτλους και μεγάλες στιγμές στο ανώτατο ποδοσφαιρικό επίπεδο στην Ευρώπη, ωστόσο, δεν μπορούσε ούτε καν να διανοηθεί ότι θα συνεργαζόταν με τον Λιονέλ Μέσι.

Το καλοκαίρι, όταν πλέον το συμβόλαιο του Αργεντινού σούπερ σταρ με την Μπαρτσελόνα είχε λήξει, ο αθλητικός διευθυντής της Παρί, Λεονάρντο, του τηλεφώνησε για να τον ρωτήσει αν θα ήθελε η ομάδα να πάρει τον ηγέτη των «μπλαουγκράνα» ως ελεύθερο. Και ο Ποτσετίνο δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που άκουγε...

«Με πήρε ο Λεονάρντο και μου είπε “υπάρχει η δυνατότητα να πάρουμε τον Μέσι δίχως χρήματα, τον θέλεις;”. Το καλό είναι ότι με πήρε για να με ρωτήσει. Ωστόσο, αναρωτιόμουν “είναι δυνατόν να με ρωτάει αυτό το πράγμα; Είναι αστείο μάλλον... έτσι δεν είναι;”» ανέφερε ο προπονητής των Παριζιάνων.

Mauricio Pochettino thought PSG's Sporting Director was joking when he said they could sign Messi for free 😅 pic.twitter.com/LiKhR9uVtn