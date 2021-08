Μέσι - Παρί Σεν Ζερμέν: Με το «30» στη φανέλα, πρώτες ντρίμπλες στο «Παρκ Ντε Πρενς» (vid)

Επιστρέφει στον αριθμό με τον οποίο άρχισε το ταξίδι προς την κορυφή ο Λιονέλ Μέσι, το «Νο30», φορώντας, μάλιστα, τη νέα του φανέλα στην πρώτη του επίσκεψη στον αγωνιστικό χώρο του «Παρκ Ντε Πρενς».

Το «Παρκ Ντε Πρενς» υποδέχθηκε για πρώτη φορά τον Λιονέλ Μέσι ως παίκτη της Παρί Σεν Ζερμέν, ντυμένο στα χρώματα της ομάδας. Κι ο Αργεντινός θρύλος επέλεξε οριστικά το «Νο30», τον αριθμό με τον οποίο έκανε ντεμπούτο ως παίκτης της Μπαρτσελόνα το μακρινό 2004, για να τον συντροφεύσει σε αυτό το ολοκαίνουριο κεφάλαιο της ιστορίας του.

Lionel Messi has arrived at the Parc Des Princes



#30 is going to take some getting used to pic.twitter.com/wB1JiKWKjC