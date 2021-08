Μέσι: Το εκπληκτικό tweet της Μονακό για απόπειρα «απαγωγής» με ταξιτζή τον Φάμπρεγκας (vid)

Η Μονακό με ευφάνταστο tweet σχολίασε τη μετακίνηση του Λιονέλ Μέσι στην Παρί Σεν-Ζερμέν, βάζοντας τον «κολλητό» και πρώην συμπαίκτη του, Σέσκ Φάμπρεγκας, σε ρόλο οδηγού ταξί για απόπειρα... «απαγωγής».

Φαινομενικά, η Μονακό θα είναι μία από τις ομάδες που θα επιχειρήσουν να κοντράρουν την dream team που έχει χτίσει η Παρί Σεν-Ζερμέν στην κούρσα για την κατάκτηση των εγχώριων τίτλων στη Γαλλία.

Αυτό δεν απέτρεψε τους Μονεγάσκους από το να σχολιάσουν με ευφάνταστο tweet τη μετακίνηση του Λιονέλ Μέσι στην ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας. Έβαλαν σε ρόλο οδηγού ταξί τον 34χρονο Ισπανό μέσο τους, «κολλητό» του Αργεντινού να επιχειρήσει απόπειρα απαγωγής του πρώην συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα (τόσο στη Μασία, όσο και στην πρώτη ομάδα), όταν εκείνος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Παρισιού. Δείτε το εκπληκτικό video με λεζάντα «Μην πας πουθενά Λέο, ο οδηγός ταξί είναι στο δρόμο»:

Don’t move Leo, your taxi driver is on his way!



@cesc4official pic.twitter.com/xkdrF18B2b