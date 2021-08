Παρί Σεν-Ζερμέν: Προανήγγειλε την απόκτηση του Μέσι! (vid)

Η Παρί Σεν-Ζερμέν με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter προανήγγειλε την απόκτηση του Λιονέλ Μέσι.

Ο Λιονέλ Μέσι προσγειώθηκε λίγο πριν τις 17:00 στο Παρίσι και η Παρί Σεν-Ζερμέν προανήγγειλε το μεγάλο μεταγραφικό «μπαμ» μέσα από το λογαριασμό της στο Instagram.

Ένα video διάρκειας 13 δευτερολέπτων με μάτε στη γαλλική πρωτεύουσα, μια κενή φανέλα ανάμεσα σε εκείνες των Νεϊμάρ και Κιλιάν Μπαπέ ήταν αρκετό για να δώσει η Παρί μια ιδέα στους οπαδούς της για το τι θα ακολουθήσει τις επόμενες ώρες!

Υπενθυμίζεται ότι ο 34χρονος Αργεντινός υπογράφει διετές συμβόλαιο, με τις ετήσιες απολαβές του ν' ανέρχεται στα 35 εκατομμύρια ευρώ.

No number 10 for Lionel Messi.

Kylian Mbappé included in the trio.



Paris Saint-Germain ‘messages’ here on their official announcement video for Leo Messi. #PSG #Messi pic.twitter.com/AA0eq4Z3pU