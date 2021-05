Ο Αυστριακός αμυντικός αποχώρησε από την Μπάγερν Μονάχου έχοντας μείνει ελεύθερος έπειτα από 11 χρόνια στην πρώτη ομάδα και συνολικά 13 μαζί και με την παρουσία του στις υποδομές του κλαμπ της Βαυαρίας.

Κατέκτησε 10 πρωταθλήματα Γερμανίας, 6 Κύπελλα, 2 Champions League, ισάριθμα Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων και 2 Super Cup Ευρώπης και πλέον ετοιμάζεται για νέες περιπέτειες με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Το συμβόλαιο που έχει υπογράψει έχει διάρκεια πέντε ετών και όπως αναφέρει ο διεθνής Τύπος ίσως και μέσα στην ημέρα να επισημοποιηθεί η συνεργασία των δύο πλευρών.

BREAKING

David Alaba's move to Real Madrid should be confirmed later today after leaving Bayern Munich

He will sign a 5 year deal pic.twitter.com/3WeB4wTrow

— Football Daily (@footballdaily) May 28, 2021