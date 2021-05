Συναγερμός στο «Μπερναμπέου», φωτιά μικρής έκτασης σε υπό κατασκευή μέρος του γηπέδου (pic & vid)

Συναγερμός στη Μαδρίτη και το «Σαντιάγο Μπερναμπέου» το απόγευμα της Τετάρτης (26/5), όπου ξέσπασε φωτιά αίτια σε υπό κατασκευή μέρος του γηπέδου.

Όπως αναφέρει η «Cope», η φωτιά προκλήθηκε στο επίπεδο 5 του εργοτάξιου, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών συγκόλλησης ένας σπινθήρας ξέφυγε προς τις δομές πολυουρεθάνης, με αποτέλεσμα να προκληθεί καπνός.

Το πρωτόκολλο ασφαλείας ενεργοποιήθηκε και μέσα σε 4 λεπτά η εστία είχε εξουδετερωθεί χάρη στην άμεση κινητοποιήση των εργατών, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταφτάνουν γρήγορα αλλά να μην χρειάζονται για να σβήσει η φωτιά.

Οι καπνοί από το γήπεδο δεν άργησαν να γίνουν ευδιάκριτοι στην ισπανική πρωτεύουσα, με τις εικόνες να κυκλοφορούν άμεσα στο twitter και τα social media.

There’s a fire right now at the Bernabéu. pic.twitter.com/Zg6B3CRY3p

— Real Madrid Info (@RMadridInfo) May 26, 2021