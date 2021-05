Όταν ο Ινιέστα είπε «αντίο» στο Καμπ Νόου (pics & vid)

Στις 20 Μαΐου 2018, οι «μπλαουγκράνα» αποχαιρέτησαν ένα δικό τους παιδί. Εναν θρύλο. Εναν άνθρωπο που μεγάλωσε στη Masia και συνέδεσε το όνομα του όσο λίγοι με την ιστορία της Μπαρτσελόνα. Τον Αντρές Ινιέστα.

Εκείνη τη μέρα ο Ισπανός εμφανίστηκε για τελευταία φορά μπροστά στο κοινό της Μπαρτσελόνα κι επισημοποίησε την αποχώρησή του από την ομάδα, μέσα σ’ ένα ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα.

Μετά το τέλος του αγώνα με την Σοασιέδαδ, και όλων των πανηγυριών που στήθηκαν για χάρη του ο Ινιέστα έκατσε ολομόναχος στο χορτάρι του Καμπ Νου, για να σκεφτεί όλα όσα πέρασε εκεί, με την φανέλα της αγαπημένης του Μπαρτσελόνα.

Ο «μάγος» της στρογγυλής θέας και των 32 τίτλων με τους «μπλαουγκράνα» είχε συγκινήσει ολόκληρο τον πλανήτη, όταν ανακοίνωσε στη συνέντευξη Τύπου, το τέλος του με τη Μπάρτσα.

«Μετά από 22 χρόνια εδώ, ξέρω τι σημαίνει να είσαι παίκτης της Μπαρτσελόνα, της καλύτερης ομάδας στον κόσμο. Ξέρω τι απαιτείται για να φοράς αυτή τη φανέλα και να είσαι αρχηγός. Θέλοντας να είμαι ειλικρινής απέναντι στον εαυτό μου και το κλαμπ, η καριέρα μου στην Μπαρτσελόνα τελειώνει εδώ», ήταν μερικά από τα λόγια που είχε αναφέρει ο Αντρές Ινιέστα όταν ανακοίνωσε κι επίσημα την αποχώρηση του από τον σύλλογο.

Πάντως ακόμα και σήμερα ο Ισπανός ποδοσφαιριστής παραμένει στις καρδιές όλων των φίλων των «μπλαουγκράνα» για τη τεράστια συνεισφορά του.

