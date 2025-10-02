Ο Κώστας Νικολακόπουλος εξήγησε στους Galacticos γιατί η νίκη της Παρί επί της Μπαρτσελόνα ήταν κακό... μαντάτο για τον Ολυμπιακό.

Στον Ολυμπιακό δεν έφτανε η ήττα από την Άρσεναλ στο Emirates χθες το βράδυ, άκουσε και τα κακά... μαντάτα από την Βαρκελώνη, με την ήττα της Μπαρτσελόνα από την Παρί Σεν Ζερμέν χάρη στο γκολ του Γκονζάλο Ράμος στο 90ο λεπτό.

Στην εκπομπή των Galacticos, το μεσημέρι της Πέμπτης, ο Κώστας Νικολακόπουλος δεν σχολίασε απλά το ματς των ερυθρόλευκων» στο Λονδίνο, αλλά και αυτό στο Μονζουίκ, το οποίο όπως είπε δεν βοηθάει τους Πειραιώτες.

Δείτε στο παρακάτω video τον έμπειρο ρεπόρτερ να εξηγεί το γιατί...



