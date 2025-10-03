Στα «πιτς» για δυο με τρεις εβδομάδες θα παραμείνει ο Λαμίν Γιαμάλ με πρόβλημα στην ηβική περιοχή και πλέον... τρέχει να προλάβει τον αγώνα της Μπαρτσελόνα απέναντι στον Ολυμπιακό.

Καλά-καλά δεν πρόλαβε να επιστρέψει και τίθεται ξανά νοκ-άουτ! Όπως έγινε γνωστό μέσω ανακοίνωσης από τη Μπαρτσελόνα, ο Λαμίν Γιαμάλ αντιμετωπίζει εκ νέου πρόβλημα στην ηβική περιοχή και αναμένεται να απουσιάσει για τις επόμενες δυο με τρεις εβδομάδες!

Όπερ σημαίνει πως πλέον ο νεαρός εξτρέμ θα χάσει δεδομένα τον αγώνα απέναντι στη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα αλλά και το «παράθυρο» των εθνικών ομάδων με την εθνική Ισπανίας, ενώ πλέον κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει να είναι έτοιμος απέναντι στον Ολυμπιακό στις 21 Οκτωβρίου!

«Η ενόχληση στην ηβική περιοχή που αισθανόταν ο παίκτης Λαμίν Γιαμάλ επανεμφανίστηκε μετά τον αγώνα με την Παρί Σεν Ζερμέν. Θα απουσιάσει από το παιχνίδι με τη Σεβίλλη, ενώ ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης είναι 2-3 εβδομάδες» τονίζεται χαρακτηριστικά στη ανακοίνωση των Μπλαουγκράνα.

Θυμίζουμε πως ο νεαρός εξτρέμ ταλαιπωρείται από σοβαρές ενοχλήσεις στην ίδια περιοχή που τον είχαν κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για τρεις εβδομάδες νωρίτερα μέσα στη σεζόν, προτού τελικά επιστρέψει στον αγώνα απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League.