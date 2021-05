Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Αλάμπα στην Ρεάλ, ανακοινώνεται στο τέλος της σεζόν (pic)

Ηταν ήδη γνωστό ότι ο Νταβίντ Αλάμπα είχε συμφωνήσει με την Ρεάλ Μαδρίτης για να συνεχίσει την καριέρα του, μετά και την ανακοίνωση του ίδιου ότι αποχωρεί από την Μπάγερν ως ελεύθερος.

Οι Μαδριλένοι πριν από μερικούς μήνες του πρόσφεραν πενταετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές (καθαρά) 10 εκατομμύρια ευρώ. Μία πρόταση η οποία έγινε αποδεκτή από τον 28χρονο αμυντικό.

Μάλιστα, ο παίκτης έχει ήδη υπογράψει προσύμφωνο με τους «μερένγκες» και με το τέλος της φετινής σεζόν, θα ετοιμάσει βαλίτσες για Μαδρίτη, προκειμένου να υπογράψει και να ενσωματωθεί με τη νέα του ομάδα.

The first part of the contracts for David Alaba transfer to Real Madrid has been signed and completed. He’s joining as a free agent, confirmed. #Real

Official announcement only expected at the end of the season, when all documents will be completed. https://t.co/6YmBL5LGXy

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2021