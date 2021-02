Ο Αλάμπα ανακοίνωσε κι επίσημα ότι αποχωρεί από την Μπάγερν (pic)

Καθημερινά Novi Specials στοιχήματα & σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις! (21+)

Ο 28χρονος Αυστριακός αμυντικός, είχε ενταχθεί στους Βαυαρούς το 2010 και αποχωρεί έχοντας κατακτήσει τα πάντα.

Επόμενος σταθμός της καριέρας του φαίνεται πως θα είναι είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς τα έχει βρει σε όλα με τους Μαδριλένους και το μόνο που απομένει είναι να ταξιδέψει στην Ισπανία το καλοκαίρι για τις υπογραφές.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ανακοίνωσε κι επίσημα πως στο τέλος της σεζόν αποχωρεί από τους Βαυαρούς, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

«Αποφάσισα να αποχωρήσω από την Μπάγερν στο τέλος της σεζόν και να δοκιμάσω κάτι νέο στην καριέρα μου. Προφανώς και δεν ήταν εύκολη απόφαση. Είμαι στο κλαμπ για 13 χρόνια και αυτός ο σύλλογος σημαίνει πολλά για μένα. εν έχω αποφασίσει ακόμη πού θα πάω. Αυτή η απόφαση μου δεν έχει να κάνει με οικονομικούς λόγους», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νταβίντ Αλάμπα.

@David_Alaba: "I have made the decision to leave #FCBayern at the end of this season and try something new. It obviously wasn't an easy decision - I've been here for 13 years and the club means a lot to me."#MiaSanMia pic.twitter.com/XJXIkSvYzb

— FC Bayern English (@FCBayernEN) February 16, 2021